中心市街地の活性化に向け、新潟市の商店街に5月、宿泊施設がオープンします。特長は“食事を提供しない”こと。観光地ではなく、あえて街なかにオープンさせる理由がそこにありました。 【吉田優アナウンサー】 「スーパーや飲食店が立ち並ぶ本町通りの商店街。この場所に新たにオープンするのがこちらの宿泊施設です。一体どんな場所なのでしょうか？」 5月18日、報道陣に公開されたのは