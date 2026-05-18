栃木県上三川（かみのかわ）町で親子３人が死傷した強盗殺人事件で、実行役の１人として１５日に逮捕された相模原市の男子高校生（１６）が、同市に住む知人で１６歳の男子高校生２人を強盗に誘っていたとみられることが１８日、捜査関係者への取材で分かった。実行役が勧誘役も果たしていた構図だ。県警は「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」による犯行の可能性が高いとし、高校生４人が強盗に加わった経緯も追