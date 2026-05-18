ACL2を制したG大阪が18日、ホームのパナスタで優勝報告会を行った。平日の夜にもかかわらず、会場には6449人のサポーターが集結。アジアのタイトルを奪取したイレブンとともに喜びを分かち合った。優勝カップを手にした選手がピッチに姿を見せると、会場からは万雷の拍手。フィッシング監督が「長い旅を終えて、このカップを大阪に持って帰ってくることができました」と報告すると、一際大きな歓声が上がった。DF中谷主将は