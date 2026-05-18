アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の“みりにゃ”こと大谷映美里が、休日のディズニーショットを公開し、話題となっている。大谷は１８日までに自身のインスタグラムを更新。「シー１日おやすみだったから行ってきたよ楽しかった」と記し、休日に東京ディズニーシーを訪れたショットを複数枚アップ。「キラキラのカチューシャ選んだらめっちゃ可愛かった途中雨が降って前髪おわったよにっこり」とつづった。この投稿