タレントの吉木りさが、夫婦でのカフェデートショットを投稿した。吉木は１８日に自身のインスタグラムを更新。「パパと珍しくカフェデート」と、夫で俳優の和田正人とのデートを明かし、満面の笑顔を浮かべる和やかなショットをアップした。この投稿にファンからは「うわー、ずーっと可愛い〜」「ステキ」「デートのりさちゃん可愛いなぁ」「夫婦仲良しの笑顔あふれるいい写真」「この笑顔最高に可愛い！！」などの声が寄せ