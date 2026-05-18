【モデルプレス＝2026/05/18】俳優の水上恒司と東方神起のユンホが5月18日、都内で開催された映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』公開直前イベントに、オム・ギジュン、福士蒼汰、パク・ジファン、内田英治監督とともに出席。ユンホが水上の演技を絶賛した。【写真】27歳俳優、抜群スタイル際立つ全身ショット◆ユンホ、水上恒司のアドリブ演技を絶賛本作は、ハリウッドスターのマ・ドンソクが製作・主演を務め、韓国で累計動員4000万人