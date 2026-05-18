ＮＹ原油の時間外取引は、上昇から下落に転じている。ＮＹ原油は、米国がイラン産原油に一時的な制裁免除を提案との一部報道が伝わったことを受けて軟化している。 ＮＹ原油時間外取引 東京時間21:01現在 ＮＹ原油先物6月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝105.18（-0.24-0.23%）