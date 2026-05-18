秋田朝日放送 パラ水泳の保坂幸平選手（秋田南高・1年）が５月すえに静岡県で開かれるワールドシリーズに出場します。目指すはさらなる大きな舞台、世界に挑む思いを聞きました。 ※動画ニュース配信をご覧ください。