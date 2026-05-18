歌舞伎俳優の市川團十郎さん（48）に密着した、ドキュメンタリー映画『襲名』（9月公開予定）の特報映像が公開され、團十郎さんがコメントを寄せました。映画は、2022年に行われた、市川海老蔵から十三代目市川團十郎白猿への襲名披露公演の舞台裏などが描かれていて、撮影期間は3年以上にも及んだということです。メガホンをとったのは、『悪の教典』などを手がけた三池崇史監督（65）。本作が初のドキュメンタリー映画になります