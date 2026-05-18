元日本テレビでフリーアナウンサーの青木源太（43）が18日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にゲスト出演し、脱毛してから仕事が増えたことを明かした。この日は美肌を追求する肌オバケ軍団がスタジオに集結。剛毛に悩んでいた青木アナは「脱毛してから仕事がどんどん、どんどん増えていきました」と衝撃告白し、共演者らを驚かせた。お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」有田哲平から「実力でしょ？」とフォ