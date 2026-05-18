お笑い芸人・とにかく明るい安村が１８日、都内で行われた映画「ＴＯＫＹＯＢＵＲＳＴ−犯罪都市−」（２９日公開）の公開直前イベントに出席し、ＭＣを務めた。イベントには俳優の水上恒司、東方神起のユンホらが登壇。安村は同作で闇バイトグループのリーダー役を演じており、「とにかく『悪い』安村です！」とあいさつした。この日の安村は、パンツ一丁にＴシャツを着用し、足元はなぜかルーズソックスという奇抜な風貌