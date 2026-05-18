女優橋本愛（30）が18日、都内で、主演映画「祝山」（武田真悟監督、6月12日公開）の完成披露舞台あいさつに出席した。民俗学や呪術を題材にした作品で知られる作家・加門七海氏が自身の体験を元にした同名小説が原作。橋本はスランプに陥ったホラー小説家鹿角南を演じる。作品にちなみ、“何かをきっかけに変化したこと”についてトーク。「私は結構あって」と言い、ショートヘアについて話した。「自分の精神性にもフィットして