日本女子代表(なでしこジャパン)の狩野倫久新監督(49)の就任記者会見が18日、都内で行われた。●JFA宮本恒靖会長「前任のニールセン監督にはなでしこジャパンの強化に対して多大なコミットをしていただいたことは大変感謝しています。ただ来年のブラジルで行われるW杯で再び世界一になることを逆算したときに、今回の決断に至りました。選定にあたっては複数の候補者の中から最終的に理事会で選んだ。狩野監督には今まで培ってき