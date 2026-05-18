Jリーグは18日、Jクラブが昨年行った社会連携(シャレン!)活動を表彰する『2026 Jリーグシャレン!アウォーズ』を東京都内で開き、本年度の各賞が発表された。ソーシャルチャレンジャー賞は「無人駅を復活させる!『ゆなべーす喜入』の挑戦」の鹿児島ユナイテッドFCが受賞。2020年5月に無人駅となった練習場近くの喜入駅ににぎわいを取り戻してほしいという地域の依頼を受け、「JR九州」と地元企業「エヌ・ケイ・カスタマイズ」を