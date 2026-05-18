カマタマーレ讃岐は18日、DF井林章が百年構想リーグ限りで現役引退することを発表した。1990年9月5日生まれの35歳は広島皆実高、関西学院大を経て、13年に東京Vに加入。その後、広島、清水、鹿児島を渡り歩き、昨季から讃岐でプレーしていた。井林はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。「この度、百年構想リーグを最後に引退することに決めました。東京ヴェルディ、サンフレッチェ広島、清水エスパルス、鹿児島ユ