障害の有る無しにかかわらず、一緒の環境で多様性について学ぶ「インクルーシブ教育」が広がりを見せています。 大村市の中学生が運動会で「車いす走」に挑戦しました。 スポーツ用の車いすで、グラウンドを駆け抜けます。 17日に大村市の玖島中学校で行われた運動会では、生徒らが「車いす走」に挑戦しました。 （生徒） 「実際にやってみると、想像以上に難しくて3位でした。(車いすの)難しさ