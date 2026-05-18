18日（月）、2026バレーボール女子日本代表紅白試合 ミズノマッチ東京大会が国立代々木競技場 第二体育館で行われた。 5月から始動している2026年度の女子日本代表。18日の東京大会と21日（木）の千葉大会の計2試合にわたって、観客を入れての紅白戦を行う。 選手交代やタイムアウトの制限なしの4セットマッチとして行われた試合、チームREDは、キャプテンの石川真佑を筆頭に川添美優、秋本美空