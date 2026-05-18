ユーチューバー・カノックスター（かの・29）が18日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。元放送作家・鈴木おさむ氏（54）がゲスト出演し、自身が担当した中で一番制作費がかかった番組について語る場面があった。「今まで関わった中で、一番お金がかかった企画は?」と質問されると、鈴木氏は「SMAPがやった『27時間テレビ』。本当に凄かったんじゃないですかね」と返す。「最後はお台場の外に特設ステージを作って、5000人