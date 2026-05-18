◇バレーボール女子日本代表紅白試合ミズノマッチ東京大会（2026年5月18日東京・国立代々木競技場第二体育館）優勝すれば28年ロサンゼルス五輪切符を最短で得られる8月のアジア選手権（中国）を見据えた今季が本格的に始動した。選手を組み替えながら勝敗に関わらず4セットマッチで実施。主将の石川真佑からこの日の最年少18歳の馬場柚希まで多くの戦力が起用された。石川はアジア頂点でのロス五輪切符を見据えつつ「選