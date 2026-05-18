ボートレース下関ルーキーシリーズ第10戦「スカパー！JLC杯争奪今村豊メモリアルプリンスカップ」は18日、第12Rで優勝戦が行われ、島川海輝（23＝山口）がインから押し切って快勝した。竹間隆晟が2着。加藤優弥が3着に入った。インからコンマ09のトップスタートを決めた。チルトを2度にはねた4号艇の竹間の攻めを封じて押し切った島川。「焦って1マークのターンは良くなかったけど、バックでは勝てたと思った。すごくうれし