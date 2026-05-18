女優でグラビアアイドルの小池里奈（32）が18日、インスタグラムを更新。虫に刺されて病院に行ったことを明かした。小池は「ほんとにほんとに夏が始まったなぁ〜」と書き出し、「わたしは早速、謎虫に二の腕を刺されて病院に行ってきました」と報告した。続けて「先生に虫の図鑑みせてもらったんだけど知らないだけで刺してくる虫はたくさんいるんですね…蚊じゃないからってウカウカしてられません…笑」と伝えた。そして「みんな