ノアの「ＭＯＮＤＡＹＭＡＧＩＣ（ＭＭ）」１８日の新宿大会で、マリーゴールドの岩谷麻優（３３）が自身が持つＧＨＣ女子王座を返上した。現在、足の親指骨折で欠場中の岩谷は、この日の第５試合前にリングに登場。マイクを握ると「自分のケガで足の親指の骨折がありまして。今回このような形になって申し訳ないんですけども、ＧＨＣのベルトを返上させていたきます」と明らかにした。「このベルトを、もっともっと自分の色