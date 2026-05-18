6月1日19時から生放送される『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）より、出演アーティストと歌唱曲を発表された。【写真】ブラックコーデに金髪が映える！SixTONES・ジェシー撮り下ろしカット音楽番組史上初となるアーティストが１ヵ月間毎回出演してライブを行う「マンスリーライブ！」を、5月のSEKAI NO OWARIに続き6月も開催。6月に出演するのは、今年デビュー6周年を迎えたSixTONES。1週目の6月1日はデビュー曲「Imitatio