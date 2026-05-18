筆者の息子は、小学4年生から不登校になりました。原因は同級生のイジメ。学校へ行かないという選択をした私たち親子は、孤立無援状態でした。しかしある時、思わぬ救世主が現れたのです！ え？ 不審者？ 息子は不登校の状態でしたが、学校へ行かなければ元気だったので、日中身体を動かすために一緒に散歩をすることが日課になっていました。 ある日の散歩中、息子と2人で公園のベンチで休んでいると、少し腰の曲がっ