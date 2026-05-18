元Ｋ―１王者・武尊が肉体美を披露した。武尊は１８日に自身のインスタグラムを更新し「朝の筋トレ終わって筋肉チェックしてたら犬達が集まってきた笑」と、上裸で鍛え上げられた肉体を披露する武尊の足元に愛犬が駆け寄るショットをアップ。「引退してから燃え尽き症候群ぽくなってたけど身体動かせれるようになってどんどん元気になってきた。やっぱり健康な食事と運動が一番「心」と「身体」を元気にしてくれる！」と引退後