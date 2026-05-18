人気声優の平野綾（３８）の衣装ショットが反響を呼んでいる。１８日までにインスタグラムで「‎《ＡＮＩＳＡＭＡｉｎＴＡＩＰＥＩ２０２６−ＤＯＳＨＡ！−》多謝……再見」（ありがとう、また会いましょう）とつづり、オフショットを公開。ミニ丈のブラトップにパンツを合わせたオトナなコーデになっている。「最後の写真はレゼっぽいなと思った。マキマだけど」とつづけ、自身も声優として出演している「チ