◇大相撲夏場所９日目（１８日、東京・両国国技館）東前頭１３枚目・藤凌駕（藤島）は東同１４枚目・御嶽海（出羽海）を力強く押し出し、７勝２敗で勝ち越しに王手をかけた。立ち合いから激しい突き押しで前に出ると、右に逃れた相手を追い、一気に押し出した。「がむしゃらに前に出たことが良かったかなと思います。相手が優勝経験者でも、そうでない方でも、変わらず自分の相撲を取るだけなので」。持ち味を発揮し、元大関に