香川ファイブアローズ プロバスケットボールB3・プレーオフ決勝の第1戦。香川ファイブアローズは18日、あなぶきアリーナ香川で立川ダイスと対戦し、73対86で敗れました。 0勝1敗と後がなくなった香川ファイブアローズ。第2戦は19日午後7時からあなぶきアリーナ香川で行われます。