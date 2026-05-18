中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京5月18日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は18日の記者会見で、トランプ米大統領の最近の台湾に関する発言を受け、台湾地区の民進党当局に対し、大勢を見極め、現実に向き合うよう求めた。トランプ氏は訪中後のインタビューで「誰かが『米国が支援してくれるから独立しよう』と言うようなことを望んでいない」と述べた。郭氏はトランプ大統領の発言に