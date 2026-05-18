M!LKの佐野勇斗さんが18日、東京・中池袋公園で行われた、7月3日（金）公開の映画『トイ・ストーリー５』声優発表イベントにサプライズ登場しました。【写真を見る】【 M!LK・佐野勇斗 】大好きなトイ・ストーリーの声優に大抜擢で大興奮収録後も納得いかず「８〜９割を録り直しました」イベントでは、最新作から登場するハイテクおもちゃ『スマーティー・パンツ』の日本版声優を佐野さんが務めることが発表されました。 新