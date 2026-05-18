中道改革連合に所属している元新宿区議会議員のよだかれん氏が17日にX（旧Twitter）を更新。中道の代表である小川淳也氏と参政党の神谷宗幣代表の懇談に苦言を呈した。 発端となったのは、16日・17日に都内で行われた「民主主義ユースフェスティバル2026」。中道改革連合公式Xは16日に「本日、小川淳也代表が会場で、参政党・神谷宗幣代表と懇談しました」と報告。 懇談の意図について、「立場や考え方に違いがあっても