警察車両の赤色灯愛知県警は18日、他人名義のキャッシュカードを買い取ったとして、犯罪収益移転防止法違反（預金通帳譲り受け）容疑で、フィリピン国籍のパート従業員マラリ・アイリッシュ・アン・ラゾ容疑者（23）＝名古屋市北区＝を逮捕した。容疑者は男女3人が逮捕された逮捕監禁事件の被害者として、埼玉県東松山市で保護されていた。県警は、容疑者と犯罪グループとの間に金銭トラブルが起きた可能性があるとみて調べる