共産党の小池晃書記局長の18日の記者会見で、辺野古の転覆死亡事故をめぐり、田村智子委員長が17日に「修学旅行の高校生を船に乗せたこと自体が重大な誤り」などとお詫びしたことなどについて質問が出た。【映像】小池氏「別に隠すつもりはない」発言の瞬間（実際の様子）記者が「田村委員長が那覇市の演説会で辺野古転覆事故の犠牲者に言及し、（船を運航する）ヘリ基地反対協議会の構成団体としてお詫びされた。構成団体の一