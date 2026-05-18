大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染があったハンタウイルスの対策として、厚生労働省は１８日、抗ウイルス薬「アビガン」の備蓄の一部を英国に提供したと発表した。発症前の感染者や濃厚接触者への使用が検討されるという。アビガンは新型インフルエンザの治療薬として開発され、マダニが媒介する「重症熱性血小板減少症候群」（ＳＦＴＳ）の治療薬としても承認されている。ウイルスが増殖に使う酵素の働きを妨げる作用があ