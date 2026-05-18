6月11日から17日にかけて東京芸術劇場プレイハウスで開催される、さまぁ～ずの2年ぶりとなる単独ライブ『さまぁ～ずライブ15』が、動画配信サービス「PIA LIVE STREAM」にて独占ライブ配信されることが決定した。 参考：『さまぁ～ずライブ14』Blu-ray＆DVD、36分のメイキング映像を特典映像に収録 今回ライブ配信されるのは、6月16日18時30分開演の公演と、6月17日15時開演の千穐楽公演の2公演。そ