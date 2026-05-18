現在放送中の春ドラマに出演している女性俳優について、オリジナルのランキングを作成しました。All About ニュース編集部は2026年4月27日、全国の20〜60代の男女300人を対象に「2026年春ドラマ出演俳優」に関するアンケート調査を実施。今回のランキングは、「2026年春ドラマ」に出演している女性俳優だけが対象です。それでは、「2026年春ドラマで演技が光っていると思う女性俳優」ランキングの結果を紹介します。【10位までの全