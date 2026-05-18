俳優の森七菜さんのスタッフが運用する公式Instagramは5月17日、投稿を更新。ファッション雑誌『メンズノンノ』（集英社）6月号のオフショットを公開しました。【写真】森七菜、雑誌撮影のオフショットいろいろな表情を見せるオフショット同アカウントは「メンズノンノ6月号 『香りの記憶と物語』 オフショット」とつづり、4枚の写真を公開。1枚目は本棚を背景に森さんがシックなコーディネートで窓際に立つ姿、2枚目はキッチンの