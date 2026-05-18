お金がなかなか貯められないという人は多いのですが、大切なことは日常の習慣にあります。今回は、お金が貯まる人の日常の習慣のなかで、「コレは効く」と思える習慣を3つ紹介します。◆【マンガ】元銀行員は見た！お金が貯まる人の何気ない習慣3つ?何ごとにもマメに取り組むお金を上手に貯めている人を見ていると、マメな人が多いな？と言うのが素直な感想です。たとえば食事のこと！お金があるので外食や中食もすることもできる