上越市のホームセンターで全長1mを超える観賞用のヘビ1匹がいなくなり、警察が注意を呼びかけています。 警察によりますと、18日午後6時半ごろ、上越市下門前のホームセンターから「ヘビがいなくなった」旨の通報がありました。居場所が分からなくなっているのは『マラヤン・ブラッド・パイソン』という種類のヘビ1匹です。体長は1～1m30cmほど、太さは15cmほどで茶褐色のまだら模様をしていま