FRUITS ZIPPERの公式X（旧Twitter）は5月18日、投稿を更新。メンバーが脚の痛みにより医師の診察を受け、安静が必要との診断を受けたことを発表しました。【投稿】FRUITS ZIPPERメンバーについての報告全文「動きを制限してパフォーマンス」同アカウントは「【ご案内】月足天音につきまして、脚の痛みにより医師の診察を受けた結果、安静が必要との診断を受けました。現在は治療と安静に努めておりますが、本人および関係各所と協