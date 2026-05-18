波佐見町の人気観光スポット「西の原」に誕生したアクセサリーショップ。 手がけたのは、80年の歴史を持つやきもの総合商社です。 器だけではない波佐見焼、身につけられる波佐見焼、気軽に持って帰れるものをという思いがこもっています。 ※詳しくは動画をご覧ください どんなデザインにも合う「白磁」と、上品な印象の「青磁」のこのパーツを使ったオリジナルのアクセサリー作