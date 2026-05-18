18日正午ごろ、石川県津幡町の県森林公園で草や木の枝などを焼く火事がありました。けが人はいませんでした。警察などによりますと、18日午前11時50分ごろ、近くを通りかかった人から「県森林公園で火が出ている」と消防に通報がありました。消防が消火活動にあたり、火はおよそ30分後に消し止められましたが、この火事で県森林公園の敷地にある下草や丸太、木の枝などおよそ77平方メートルが焼けました。けが人はいませんでした。