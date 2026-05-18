18日午前8時半ごろ、石川県白山市の民家から近くの直海谷川（のうみだにがわ）に灯油が流出しました。下流には金沢市を含む石川県内13の自治体に水道水を供給する鶴来浄水場がありますが、この油の流出による水道水への影響はないということです。石川県によりますと、18日午前8時半ごろ、白山市口直海の民家から灯油が流出し、水路を通って近くの直海谷川に流れたと白山市から情報提供がありました。油の流出は、灯油タンクの接続