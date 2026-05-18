歌手で俳優のマルシアさんは5月18日、自身のInstagramを更新。同じく俳優の竹内涼真さんと密着したツーショットを公開しました。【写真】抱き合うマルシア＆竹内涼真「ほっこりしちゃいます」マルシアさんは「ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』大千穐楽」とつづり、1枚の写真を投稿。竹内さんと抱き合っているツーショットです。「なかなか覚えられず苦戦していた私に、竹内涼真君は、いつもこっそり背中を押してくれました。優しく声