Q. 「眠らないと糖尿病リスクが上がる」って本当ですか？Q. 「糖尿病は、甘いものの食べ過ぎや運動不足が原因ですよね？ 睡眠も関係があると聞いたのですが、本当に眠れていないだけで糖尿病になりやすくなることはありえますか？ 食生活や運動習慣には自信がありますが、慢性的に寝不足なので少し気になっています」A. 睡眠不足が糖尿病リスクを高めるのは事実です。生活習慣の見直しを糖尿病は「万病のもと」とも呼ばれる深刻な