元放送作家の鈴木おさむ氏（54）が17日放送のTOKYOFM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜後11・30）に出演。“引き”が凄いという人物について語った。番組のなかで「こないだ田中圭くんがYouTubeに出てくれまして」と切り出した鈴木氏。自身のYouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます!!」に、俳優の田中圭がゲスト出演した時のことを振り返った。田中は昨年7月、米ラスベガスで行われたポーカー