テニスのイタリア国際を制したヤニク・シナー＝17日、ローマ（AP＝共同）テニスのイタリア国際は17日、ローマで男子シングルス決勝が行われ、世界ランキング1位のヤニク・シナー（イタリア）がカスパー・ルード（ノルウェー）を6―4、6―4で下し、今季ツアー5勝目、通算29勝目を挙げた。これで、四大大会に次いで格が高く年間9大会あるマスターズで、ノバク・ジョコビッチ（セルビア）以来2人目となる、9大会全制覇を果たした