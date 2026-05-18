水産庁は18日、スルメイカの2025年4月〜26年3月の漁獲量（速報値）が2万7831トンとなり、年間の漁獲枠である2万7600トンを231トン超過したと明らかにした。各地で異例の豊漁となったことが要因。小型漁船に対しては昨年10月、水産庁が採捕停止命令を出していたが、全体でも取れ過ぎになったことが判明した。18日の水産政策審議会の分科会で示した。水産庁は、小型漁船が漁獲枠を約4割超過したほか、青森、岩手、宮城、茨城、高