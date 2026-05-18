2026バレーボール女子日本代表紅白試合ミズノマッチ（東京大会）が18日、代々木体育館で行われ、新生女子日本代表がファンの前に初めて姿を見せた。【日程一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月3日開幕 ！ 初戦は女子がフランス、男子はウクライナと激突代々木体育館には午後5時の開場を待つファンが長蛇の列を作った。期待感が高まる中、主将の石川真佑（25、日本バレーボール協会）を先頭に代表選手たちが入場すると