憧れブランドの小物は、持つだけで自信をくれる存在。今回は、本田紗来とともに、お守りのようにきっとあなたに寄り添ってくれるCELINEの「トリオンフモチーフ」をご紹介！品格の象徴トリオンフは自信が持てるワンポイントとして取り入れて、コーデをもっと新鮮に楽しんでみて♡CELINEトリオンフモチーフ1945年にパリで誕生したラグジュアリーメゾン、セリーヌ。ブランドを象徴するトリオンフはフランス語で「凱旋」を意味す